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В Петербурге МВД начало проверку из-за требований 400 сотрудников торгсети погасить долги

Работники сетевых магазинов требовали выплатить им заработную плату за два месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Петербургская полиция начала проверку после того, как в торговом центре на Дунайской улице собрались около 400 сотрудников торговой сети с требованием погасить долги по зарплате за последние два месяца, сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ситуация, по данным полиции, произошла в понедельник. "Поступила информация о том, что в торговый центр на Дунайском проспекте зашли 200 человек, мешают работе торгового комплекса, скандалят. Сотрудники полиции оперативно выехали на место происшествия и установили, что по указанному адресу собрались около 400 человек - сотрудники сетевых магазинов с требованием выплаты им заработной платы за последние два месяца", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, люди не нарушали общественный порядок. "По данному факту проводятся проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего", - отметили в полиции.

По данным городских СМИ, в торговом центре собрались бывшие работники компании "ТД Интерторг", которой в городе принадлежат супермаркеты Spar, "Семья" и "Идея". Компания приступила к массовому закрытию супермаркетов в конце этого года.

"ТД Интерторг" - продуктовая розничная компания. По данным системы СПАРК, выучка организации в 2018 году сократилась на 1% - до 73,9 млрд рублей в сравнении с аналогичным показателем 2017 года. Ее чистая прибыль сократилась на 30,4% - до 721,4 млн рублей. По оценке управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, в 2018 году "ТД Интерторг" занимала 10,3% городского продовольственного рынка. Совокупная доля крупных торговых сетей на продовольственном рынке Петербурга, по оценкам ведомства, составила в 2018 году 91%, остальные 9% занимают несетевые магазины.

Ранее сообщалось, что птицефабрика "Синявинская" в октябре уведомляла о намерении подать иск о банкротстве "ТД Интерторг". По данным Арбитражного суда Петербурга, иск до настоящего времени не подан.

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