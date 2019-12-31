СК просит суд оставить Калви под домашним арестом до 13 февраля

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 9 января рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Об этом ТАСС сообщили в суде.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"В суд поступило ходатайство органов следствия о продлении сроков домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 13 февраля 2020 года. Рассмотрение назначено на 10:00 мск 9 января", - сказала представитель суда. Аналогичное ходатайство будет рассмотрено в отношении фигуранта дела Филиппа Дельпаля.

По делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" проходят, помимо Калви, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров.