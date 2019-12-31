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СК предъявил обвинение экс-прокурору района Владикавказа по делу банды Гагиева

Ольгу Швецову арестовали до 16 января

ТАСС, 31 декабря. Следствие предъявило бывшему прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой обвинение в заказном убийстве следователя, которое совершила банда Гагиева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу предъявлено обвинение бывшему прокурору Затеречного района города Владикавказа Ольге Швецовой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщили в СК.

Суд арестовал Швецову до 16 января. По версии следствия, Швецова летом 2012 года лично встретилась в Москве с руководителем преступного сообщества Асланом Гагиевым и заказала ему убийство бывшего мужа ее сестры Александра Леонова. Мотивом стали неприязненные отношения, сложившиеся на почве его развода с сестрой Швецовой. Участники банды Гагиева убили Леонова, работавшего следователем, 12 сентября 2012 года.

Московский окружной военный суд 6 марта приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении 12 участников банды Аслана Гагиева. Он создал преступную организацию не позднее 2004 года, она насчитывала более 50 участников. По данным следствия, на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии участниками банды убиты 60 человек, среди которых сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены.

В июне прошлого года Гагиева экстрадировали из Австрии и арестовали, вину он не признал. Сейчас он знакомится с материалами выделенного в его отношении уголовного дела. 24 участника банды уже получили длительные сроки лишения свободы, семь членов преступного сообщества убиты в результате внутренних конфликтов в 2010-2014 годах в связи с неподчинением его руководителю, еще семь фигурантов находятся в международном розыске, следствие в их отношении продолжается.

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