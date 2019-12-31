Суд в Дагестане продлил на два месяца арест журналисту Гаджиеву

МАХАЧКАЛА, 31 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы продлил на два месяца арест журналисту газеты "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву, обвиняемому в финансировании терроризма, сообщили ТАСС во вторник в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Гаджиеву срок содержания под стражей на два месяца, до 13 марта 2020 года", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, ранее арест журналисту был продлен до 13 января 2020 года, но в связи с праздничными выходным днями ходатайство следствия о продлении ареста было рассмотрено судом сегодня.

Редактор отдела "Религия" дагестанском еженедельной газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня по подозрению в финансировании терроризма. 18 июня суд арестовал журналиста, с тех пор он находится под стражей. Его коллеги периодически устраивают пикеты в его поддержку.