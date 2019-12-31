{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Дагестане продлил на два месяца арест журналисту Гаджиеву

Он обвиняется в финансировании терроризма

МАХАЧКАЛА, 31 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы продлил на два месяца арест журналисту газеты "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву, обвиняемому в финансировании терроризма, сообщили ТАСС во вторник в суде.

На эту тему

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Гаджиеву срок содержания под стражей на два месяца, до 13 марта 2020 года", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, ранее арест журналисту был продлен до 13 января 2020 года, но в связи с праздничными выходным днями ходатайство следствия о продлении ареста было рассмотрено судом сегодня.

Редактор отдела "Религия" дагестанском еженедельной газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня по подозрению в финансировании терроризма. 18 июня суд арестовал журналиста, с тех пор он находится под стражей. Его коллеги периодически устраивают пикеты в его поддержку.

Теги
РоссияДагестан
Реклама на ТАСС
В Москве неизвестный с пистолетом пытался ограбить отделение банка
Инцидент произошел на Первомайской улице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС