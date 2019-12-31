В Москве неизвестный с пистолетом пытался ограбить отделение банка

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник, угрожая пистолетом неустановленного типа, пытался ограбить отделение банка на востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сегодня днем в одно из кредитных учреждений, расположенных на Первомайской улице, дом 77, ворвался неизвестный в медицинской маске и потребовал отдать ему деньги, угрожая предметом, похожим на пистолет. По предварительной информации, он ничего не похитил и скрылся", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время, как отметили в главке, столичная полиция принимает меры к розыску и задержанию подозреваемого.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, по указанному адресу находится отделение банка "Восточный".