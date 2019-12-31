{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар произошел на территории щебеночного завода в Свердловской области

Огонь охватил 200 кв. м

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Бытовые помещения загорелись на территории щебеночного завода в поселке Исеть в Свердловской области. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС России, площадь возгорания составила 200 кв. м.

"В 18:12 по местному времени поступила информации о пожаре в поселке Исеть в районе города Верхняя Пышма Свердловской области. По оперативной информации, площадь возгорания составляет 200 кв. м, горят бытовые помещения," - сказали в МЧС.

В настоящее время, как отметили в пресс-службе, угрозы распространения огня на другие строения нет. Пожар тушат 4 единицы техники и 14 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
В центре Ростова-на-Дону произошел дорожный конфликт со стрельбой
По предварительной информации, неизвестные стреляли из травматического пистолета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС