Пожар произошел на территории щебеночного завода в Свердловской области

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Бытовые помещения загорелись на территории щебеночного завода в поселке Исеть в Свердловской области. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС России, площадь возгорания составила 200 кв. м.

"В 18:12 по местному времени поступила информации о пожаре в поселке Исеть в районе города Верхняя Пышма Свердловской области. По оперативной информации, площадь возгорания составляет 200 кв. м, горят бытовые помещения," - сказали в МЧС.

В настоящее время, как отметили в пресс-службе, угрозы распространения огня на другие строения нет. Пожар тушат 4 единицы техники и 14 человек. Информация о пострадавших не поступала.