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В столице Ингушетии неизвестные напали на пост ДПС

По предварительной информации, один полицейский погиб
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© Егор Алеев/ТАСС, архив

МАГАС, 31 декабря. /ТАСС/. Один полицейский, по предварительным данным, погиб и один ранен при нападении неизвестных на пост ДПС в Магасе (Ингушетия), одного из нападавших ликвидировали, сообщил журналистам сотрудник правоохранительных органов.

"По предварительной информации, во время нападения один полицейский погиб, также ликвидирован один нападавший", - сказал он. По его словам, пострадал еще один сотрудник полиции, ранен один из нападавших.

Как передает корреспондент ТАСС, место инцидента оцеплено, работают правоохранительные органы. Один из двух подъездов с этой стороны города перекрыт, все машины направляют в объезд.

В новость внесены изменения (19:19 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.

 

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