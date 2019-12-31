Глава Ингушетии назвал неуважением к народу нападение на пост ДПС накануне Нового года

МАГАС, 31 декабря. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал неуважением к людям и республике совершенное за несколько часов до наступления Нового года нападение на пост ДПС в Магасе. Об этом он во вторник сообщил журналистам.

"Великий цинизм и неуважение к себе, к республике, к народу в преддверии Нового года, и вообще совершать такие действия. Вот и все, что я думаю по этому поводу", - сообщил он.

Как сообщил журналистам сотрудник правоохранительных органов, один полицейский, по предварительным данным, погиб и трое в реанимации после нападения неизвестных на пост ДПС в Магасе, один из нападавших ликвидирован.