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Пожар в квартире в центре Москве потушили

Из здания спасли восемь человек, в том числе двоих детей

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в квартире жилого дома на Дубининской улице в центре Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС во вторник, спасены восемь человек, в том числе двое детей.

"В 21:23 пожар был ликвидирован. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с 8-го и 9-го этажей были спасены 8 человек, включая 2 детей. К сожалению, 1 человек пострадал", - сказали в главке.

Как уточнили в пресс-службе, пожар произошел в 20:53 по адресу: улица Дубининская, дом 65, корпус 2. Площадь пожара составила 10 кв. м.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

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