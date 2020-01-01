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В тюрьме в центральной части Мексики произошли беспорядки

По данным газеты El Universal, не менее 16 заключенных погибли

МЕХИКО, 1 января. /ТАСС/. Не менее 16 заключенных погибли и еще пятеро пострадали во вторник в ходе беспорядков в тюрьме "Сьенегильяс" в Сакатекасе, столице одноименного штата в центральной части Мексики. Об этом сообщила газета El Universal со ссылкой на региональное управление общественной безопасности.

По данным издания, в ходе столкновений между конфликтующими группами осужденных использовалось огнестрельное оружие. Руководство региона подтвердило факт чрезвычайного происшествия в исправительном учреждении и сообщило, что властям удалось взять ситуацию под контроль. Генеральная прокуратура штата приступила к расследованию обстоятельств случившегося.

 

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Мексика
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