Число жертв лесных пожаров на восточном побережье Австралии возросло до восьми

СИДНЕЙ, 1 января. /ТАСС/. Число погибших во время лесных пожаров на восточном побережье Австралии достигло восьми. Как сообщил в среду новостной портал 9News, семь человек погибли в штате Новый Южный Уэльс и еще один - в штате Виктория.

По словам комиссара пожарной службы штата Новый Южный Уэльс Шейна Фитцсиммонса, за ночь с 31 декабря на 1 января огнем были уничтожены 176 жилых домов и более 50 тыс. остались без электричества. Пожарные ожидают, что после обследования пострадавших населенных пунктов число жертв лесных пожаров увеличится, поскольку в некоторых городах "было разрушено до 80% домов".

В настоящий момент в регионе зафиксированы 112 лесных пожаров, восемь из которых не локализованы и представляют существенную опасность для близлежащих городов. На борьбу с огнем мобилизованы 2,5 тыс. пожарных и сотни единиц спецтехники, включая 90 самолетов. Согласно прогнозу синоптиков, к концу недели погодные условия существенно осложнят работу пожарных, поскольку на всей территории штата установится аномально жаркая и сухая погода с сильным порывистым ветром.

На территории штата Виктория наиболее сложной остается обстановка в городе Маллакоота, где около 5 тыс. его жителей оказались заблокированы огнем и нашли убежище на городском пляже. Ожидается, что к утру четверга на помощь людям придут два военных корабля ВМС Австралии из порта Сиднея, которые эвакуируют их в безопасное место.

На территории штата огнем охвачены более 675 тыс. га леса. В результате пожаров были уничтожены более 50 жилых домов и погиб один человек. В настоящий момент зарегистрировано 45 очагов возгорания, 25 из которых остаются нелокализованными. Порядка 5 тыс. домов остались без электричества и основных коммуникаций. В борьбе с огнем заняты порядка 1 тыс. пожарных.

Лесные пожары в Австралии

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября текущего года. Наиболее сильно пострадал от огня штат Новый Южный Уэльс, где в результате пожаров в регионе было уничтожено более 3 млн га леса, в том числе ряд национальных парков и охраняемых мест обитания коал. В огне погибли 12 человек, в том числе трое пожарных, и еще более 30 получили травмы различной степени тяжести, пятеро числятся пропавшими без вести. Были уничтожены более тысячи жилых домов и порядка 2,5 тыс. административных и хозяйственных построек.