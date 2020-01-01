У пенсионерки в магазине в Москве украли сумку с более 10 млн рублей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Неизвестный украл у пенсионерки в магазине сумку, в которой находился телефон и более 10 млн рублей. Как сообщили в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД России, возбуждено уголовное дело.

"31 декабря неизвестный, находясь в магазине в Москве, поселок Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД, строение 20, из тележки для продуктов совершил кражу сумки, в которой находились сотовый телефон, 10 млн рублей, принадлежащие пенсионерке, а затем скрылся", - сказали в главке.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").