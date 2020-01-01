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Пострадавшие при нападении в Магасе полицейские остаются в состоянии средней тяжести

Нападение произошло 31 декабря 2019 года

МАГАС, 1 января. /ТАСС/. Полицейские, которые пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе (Ингушетия), остаются в состоянии средней тяжести, сообщил ТАСС в среду источник в медицинских кругах.

Ранее в региональном Минздраве сообщали, что в результате инцидента, который произошел 31 декабря 2019 года, в республиканскую больницу доставлены пять человек. Трое полицейских находились в состоянии средней степени тяжести. Один из нападавших в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней тяжести.

"Состояние прежнее: у одного тяжелое, у других - средней степени тяжести", - сказал источник ТАСС.

В пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что силовики находятся в сознании. 

 "Они все в сознании, двое из них уже самостоятельно передвигаются. Еще один, который получил ранения при наезде машины, чувствует себя немного хуже, но его жизни ничто не угрожает", - уточнил представитель Минздрава.

Представитель ведомства добавил, что один из нападавших на пост ДПС находится в тяжелом состоянии и в сознание не пришел.

В новость были внесены изменения (10:30 мск) - добавлен комментарий регионального Минздрава. 

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