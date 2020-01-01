{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СК возбудил уголовное дело после нападения на пост ДПС в Магасе

Инцидент произошел 31 декабря

МАГАС, 1 января. /ТАСС/. Сотрудники СУ СК России по Республике Ингушетия возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников полиции в связи с нападением на пост полиции в Магасе. Об этом сообщил ТАСС представитель ведомства.

На эту тему

"Дело возбудили вчера ночью по статье 317 УК РФ", - сказал собеседник.

Статья 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") предполагает до 20 лет лишения свободы.

Собеседник агентства также добавил, что двух полицейских, которые пострадали в результате инцидента, доставят спецбортом в Москву для прохождения дальнейшего лечения в госпитале МВД РФ.  

Нападение на пост ДПС в Магасе произошло 31 декабря 2019 года. 

В новость были внесены изменения (13:41 мск) - добавлена информация о переводе двух пострадавших полицейских в госпиталь МВД.

Теги
РоссияИнгушетия
Реклама на ТАСС
В Хабаровске ликвидировано открытое горение в здании бывшего Дома офицеров
Сейчас пожарные завершают разбор кровли и конструкций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС