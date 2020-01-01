СК возбудил уголовное дело после нападения на пост ДПС в Магасе

МАГАС, 1 января. /ТАСС/. Сотрудники СУ СК России по Республике Ингушетия возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников полиции в связи с нападением на пост полиции в Магасе. Об этом сообщил ТАСС представитель ведомства.
"Дело возбудили вчера ночью по статье 317 УК РФ", - сказал собеседник.
Статья 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") предполагает до 20 лет лишения свободы.
Собеседник агентства также добавил, что двух полицейских, которые пострадали в результате инцидента, доставят спецбортом в Москву для прохождения дальнейшего лечения в госпитале МВД РФ.
Нападение на пост ДПС в Магасе произошло 31 декабря 2019 года.
В новость были внесены изменения (13:41 мск) - добавлена информация о переводе двух пострадавших полицейских в госпиталь МВД.