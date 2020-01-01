Вольер с обезьянами сгорел на западе Германии

БЕРЛИН, 1 января. /ТАСС/. Пожар произошел минувшей ночью в зоопарке немецкого города Крефельд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), сгорел вольер с обезьянами. Как сообщила в среду полиция, погибли 30 животных.

"Пожарная служба смогла предотвратить распространение огня на другие вольеры", - говорится в пресс-релизе.

Причина ЧП выясняется. Не исключено, что возгорание началось из-за так называемых китайских бумажных фонариков со свечкой внутри, которые запускали в небо в новогоднюю ночь. Как пишет Bild, пожарные обнаружили на месте сгоревшего объекта остатки таких фонариков. Их использование запрещено в Германии с 2009 года.