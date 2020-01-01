СМИ: пожар возник в многоэтажном жилом доме в китайском Чунцине

ПЕКИН, 1 января. /ТАСС/. Сильный пожар возник в среду во второй половине дня в многоэтажном жилом здании в мегаполисе Чунцин (Юго-Западный Китай). Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Пламя, по данным местных СМИ, охватило почти все этажи многоэтажного дома в комплексе "Чикаго", находящемся в районе Юйбэй. В тушении пожара принимают участие 200 пожарных и 30 пожарных машин. О погибших и пострадавших не сообщается.

Удалось установить, что возгорание произошло на нижних этажах здания и распространилось до верхних.