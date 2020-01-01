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СМИ: в Страсбурге в новогоднюю ночь неизвестные сожгли 220 машин

В ходе подавления возникших беспорядков несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения

ПАРИЖ, 1 января. /ТАСС/. Полиция Страсбурга задержала 40 человек, подозреваемых в массовых поджогах на территории западных районов города в новогоднюю ночь. По предварительным данным, огнем уничтожены 220 автомобилей, сообщает в среду газета Dernieres Nouvelles d'Alsace.

"У нас никогда не было такой ситуации уже много лет, - признался заместитель мэра Страсбурга по вопросам безопасности Робер Эрман. - Я никогда не видел, чтобы так делали: машины поджигали на парковках под окнами домов. Все кварталы Страсбурга были так или иначе затронуты [уличными беспорядками]".

Пользователи соцсетей размещают кадры ночных поджогов, на которых запечатлены перевернутые и горящие прямо посреди улиц автомобили. Газета отмечает, что, хотя в префектуре департамента Нижний Рейн не стали называть точное количество уничтоженных машин, уже сейчас можно говорить о том, что ситуация как минимум вдвое хуже, чем годом ранее.

В ходе подавления беспорядков, которые продолжались практически до утра, несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Также сообщается о как минимум одном пострадавшем от взрыва горевшего автомобиля.

Аналогичные инциденты произошли в городах Мюлуз, Мютциг, Оберне, Барре и Селестате.

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ФранцияНовый год и Рождество - 2020
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