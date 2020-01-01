СК возбудил уголовное дело в отношении депутата заксобрания Кировской области

ТАСС, 1 января. Депутат заксобрания Кировской области обвиняется в убийстве двух собак из хулиганских побуждений, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области в отношении одного из депутатов законодательного собрания Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества")", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел 29 декабря, по версии следствия, подозреваемый из хулиганских побуждений и без всякого повода застрелил из ружья двух собак, принадлежащих жителю Зуевского района области. Проверку по факту проводили сотрудники полиции.

"Ввиду того, что подозреваемый является действующим депутатом законодательного собрания Кировской области шестого созыва, материалы проверки были переданы в следственные органы, по результатам рассмотрения которых принято решение о возбуждении в отношении него уголовного дела", - добавили в СК.

В понедельник в социальных сетях появилась видеозапись с лежащими в снегу двумя убитыми собаками. Автор записи утверждает, что животных застрелил депутат. В тот же день на официальном сайте областного заксобрания появилась запись "по поводу инцидента с депутатом Вячеславом Ягдаровым". В ней говорится, что законодательное собрание региона осуждает жестокое обращение с животными.