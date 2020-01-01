{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП рядом с Хитроу погибли трое бортпроводников British Airways

По данным СМИ, они собирались вместе провести новогоднюю ночь

ЛОНДОН, 1 января. /ТАСС/. Три человека, погибших в новогоднюю ночь в ДТП, произошедшем рядом с лондонским аэропортом Хитроу, были бортпроводниками авиакомпании British Airways. Об этом сообщила в среду пресс-служба авиаперевозчика.

"Мы были глубоко опечалены, узнав о гибели наших коллег в ДТП. Наши мысли - с их родными и друзьями, которым мы оказываем поддержку в это тяжелое для них время", - говорится в распространенном компанией заявлении.

Ранее полиция графства Суррей сообщила о том, что в ночь на 1 января на территории населенного пункта Стенуэлл, граничащего с аэропортом Хитроу, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Двое молодых мужчин и 20-летняя женщина, находившиеся в легковушке, погибли на месте. Еще один пассажир - 25-летняя женщина - доставлена в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По данным СМИ, погибшие были друзьями, собиравшимися вместе провести новогоднюю ночь.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
В Москве на Садовом кольце произошло ДТП с участием такси и машины скорой помощи
Информации о пострадавших пока нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС