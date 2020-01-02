Неизвестные украли сейф с 15 млн рублей и оружием из дома главы фирмы в Москве

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Неизвестные украли из дома коммерческого директора фирмы в дачном поселке на северо-востоке Москвы сейф с 15 млн рублей и оружием. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Неизвестные, отжав окно одной из комнат на втором этаже, проникли в частный дом на улице Байдукова, 1, принадлежащий коммерческому директору, где совершили кражу металлического сейфа, в котором находились его личные 15 млн рублей, травматическое и охотничье оружие, после чего с похищенным попытались скрыться, однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам", - сказали в пресс-службе.

Металлический сейф с содержимым, как отметили в главке, обнаружен в 10-15 м от дома. Полиция возбудила уголовное дело.