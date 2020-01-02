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Обновлено 

В Подмосковье столкнулись два автобуса

Источник в экстренных службах сообщил о семи пострадавших

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в подмосковном Красногорске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД в четверг.

"В Красногорске на Путилковском шоссе произошло встречное столкновение двух автобусов. В результате аварии, предварительно, пострадали шесть человек, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах в свою очередь сообщил, что число пострадавших в аварии возросло до семи. "В результате столкновения двух маршрутных такси пострадали семь человек, один из них - 12-летний ребенок. Все пострадавшие направлены в больницу №1 Красногорска", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

В новость внесены изменения (10:47 мск) - добавлен комментарий источника.

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