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Подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли мертвым

По предварительным данным, молодой человек умер от переохлаждения

ОМСК, 2 января. /ТАСС/. Поисковики обнаружили тело 17-летнего подростка, который в новогоднюю ночь в селе Заливино на севере Омской области в состоянии алкогольного опьянения в 20-градусный мороз убежал из дома, сообщила в четверг ТАСС старший помощник руководителя главка СК по Омской области Лариса Болдинова. По предварительным данным, причиной гибели стало переохлаждение.

"Тело мальчика обнаружено в 500 м от населенного пункта. Без телесных повреждений, предварительно причина смерти - общее переохлаждение организма. Просто замерз на фоне алкогольного опьянения", - сказала Болдинова.

Ранее следственные органы сообщили, что мальчик вечером 31 декабря пошел к друзьям встречать Новый год и вернулся домой около 03:00 (00:00 мск). При этом он позвонил в соседнюю квартиру, а когда сосед открыл дверь, выбежал на улицу. Со слов мужчины, подросток был пьян.

Теги
РоссияОмская область
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