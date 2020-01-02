СМИ: частные охранные компании США и Ливана могли помочь Гону сбежать из Японии

ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. Частные охранные компании из США и Ливана могли способствовать бегству бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона из Японии. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo .

По данным источников агентства, близких к ситуации вокруг Гона, по крайней мере две таких компании могли быть замешаны в вывозе бывшего главы автомобильного альянса из Японии, где он находился под домашним арестом.

Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон бежал из Японии, где находился под домашним арестом и постоянным наблюдением полиции. 31 декабря Гон лично подтвердил, что находится в Ливане, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент точно неизвестно, каким образом Гон смог покинуть территорию Японии. Ранее сообщалось, что его якобы вывезли из провинциального японского аэропорта в ящике для музыкальных инструментов, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном бизнесджете.