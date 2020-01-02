Виновных в применении силы в СИЗО в Кузбассе привлекли к ответственности

ТАСС, 2 января. Виновные в нарушении прав заключенных в СИЗО в Кемеровской области были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Об этом ТАСС сообщили в ГУФСИН России по Кемеровской области после публикации в интернете видео, на котором сотрудники СИЗО выводят заключенных из камер, кричат на них и бьют по головам и спинам.

"События, о которых говорится в публикациях, произошли в 2017 году в СИЗО-4, - сообщили в ГУФСИН. - Управлением собственной безопасности ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу была проведена служебная проверка".

Лица, причастные к данному инциденту были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. "Даны соответствующие указания по недопущению подобных фактов впредь. Материалы по итогам проверки были направлены по подследственности", - заключили в главке ФСИН.