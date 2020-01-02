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В результате ДТП в Курганской области три человека погибли

Еще шесть пострадали

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Три человека погибли и шесть пострадали при столкновении двух легковых машин в Курганской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в ГИБДД России.

"На 185 км федеральной автодороги "Иртыш" водитель автомобиля Ford  выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем Toyota под управлением водителя 1992 года рождения. В результате ДТП три пассажира Toyota погибли, водитель Ford и три его пассажира, среди которых один несовершеннолетний, а также водитель Toyota и его несовершеннолетний пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщили в ГИБДД.

По данным ведомства, выезд на полосу встречного движения был разрешен. Причины аварии устанавливаются.

Теги
РоссияКурганская область
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