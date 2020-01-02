Источник: напавший на пост ДПС в Магасе арестован

МАГАС, 2 января. /ТАСС/. Один из напавших на пост ДПС в Магасе (Ингушетия) арестован, его больничная палата находится под постоянной вооруженной охраной, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Напавший на пост ДПС пришел в себя, он арестован, находится в больнице под вооруженной охраной. Дело передано в Главное следственное управление СК РФ по СКФО, расследовать его будут они", - сказал источник.

Собеседник агентства также сообщил, что напавший пришел в сознание и рассказал правоохранителям об обстоятельствах подготовки и совершения нападения.

Нападение на пост ДПС в Магасе произошло во вторник. По данным МВД, в результате погиб один полицейский, пострадали трое. Один из нападавших был нейтрализован, второй с ранениями доставлен в республиканскую больницу. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").