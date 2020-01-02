Три человека признались в непредумышленном поджоге вольера с обезьянами на западе Германии

БЕРЛИН, 2 января. /ТАСС/. Три жительницы Крефельда явились с повинной в полицию и признались в непредумышленном поджоге вольера с обезьянами в городском зоопарке. Об этом сообщили в четверг местные правоохранительные органы.

В результате возгорания, которое произошло в ночь на 1 января, погибли около 30 животных. Полиция обнаружила на месте ЧП остатки так называемых китайских фонариков, которые жители города запускали в небо в новогоднюю ночь, некоторые из них были подписаны. Все это было объявлено во время пресс-конференции в среду. После этого предполагаемые виновницы происшествия добровольно явились в полицию.

Подозреваемые - 60-летняя женщина и две ее совершеннолетние дочери. "Фонарики они заказали в интернете, - говорится в пресс-релизе полиции. - Во время вчерашнего допроса они указали, что не знали о запрете их запускать (действует в ФРГ с 2009 года - прим. ТАСС). Они не думали, что это повлечет такие страшные последствия".

За поджог по неосторожности жительницам Крефельда грозит наказание в виде денежного штрафа или тюремного заключения сроком до пяти лет.

Гибель животных вызвала резонанс в немецком обществе. По данным газеты Rheinische Post, за последние несколько дней на счет зоопарка Крефельда поступило около €4 тыс. пожертвований.