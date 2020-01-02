Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области

ТАСС, 2 января. Две легковушки столкнулись в Челябинской области. В результате ДТП четыре человека погибли и еще четыре пострадали. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

"По предварительным данным, произошло лобовое столкновение ВАЗ-2107 и Hyundai. Все пассажиры "семерки" погибли. Еще четыре пострадали, они пассажиры иномарки", - сообщили в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что среди пострадавших двое детей 2010 и 2013 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

На сайте регионального МЧС указано, что сообщение о ДТП поступило в 14:20 мск, оно произошло в Агаповском районе области. Все пострадавшие доставлены в ближайшую городскую больницу Магнитогорска.

В новость внесены изменения (18:24 мск) - добавлены подробности.