В Пензе задержали соорганизатора преступной группы за вовлечение девушек в проституцию

ПЕНЗА, 2 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали соорганизатора преступной группы, члены которой под видом работы в ночных клубах Пензы вовлекли в занятие проституцией около 30 девушек. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по Пензенской области.

В ноябре 2019 года были задержаны один из организаторов и трое членов преступной группы, им предъявили обвинение в организации занятия проституцией и вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетней. Соорганизатор группы - мужчина 1981 года рождения - скрылся и был объявлен в розыск.

"В новогоднюю ночь организатор преступной группы задержан в селе Наровчат Пензенской области, после чего доставлен в следственное управление для проведения следственных действий. Решением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, мужчине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 240 УК РФ ("Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой и в отношении несовершеннолетнего") и п. "в" ч. 2 ст. 241 УК РФ ("Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией, совершенные с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних"). Свою вину мужчина не признал и отказался давать показания.

По версии следствия, двое жителей Пензы не позднее 2014 года открыли ночной клуб, где оказывались услуги сексуального характера. В эту деятельность было вовлечено 27 девушек, одна из которых - несовершеннолетняя. В декабре 2017 года был открыт еще один аналогичный клуб. В ходе обысков в заведениях изъяли бухгалтерскую документацию, журналы учета посетителей и видеозаписи с камер наблюдения.