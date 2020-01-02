На западе Судана разбился военный самолет

КАИР, 2 января. /ТАСС/. Военный самолет Ан-12 разбился в четверг на западе Судана. Об этом, как передает суданский информационный портал Al Intibaha, сообщил представитель вооруженных сил бригадный генерал Амер Мухаммед аль-Хасан.

По информации телеканала Al Arabiya, на борту находились 15 человек.

Как сообщают суданские представители, среди них - трое судей, представитель Всемирной продовольственной программы и еще несколько местных чиновников. Этим же бортом должны были лететь министр юстиции и генеральный прокурор страны, но в последний момент они отказались от полета по рабочим обстоятельствам. Все находившиеся на борту погибли.

Самолет, следовавший в Хартум, разбился сразу после взлета в аэропорту Эль-Генейны, административного центра Западного Дарфура, в пяти километрах от взлетно-посадочной полосы. В Дарфур он привез медикаменты и продовольствие и совершал обратный рейс в суданскую столицу.