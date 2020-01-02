СМИ: не менее 12 иракских военных пострадали при ракетном обстреле аэропорта Багдада

ТАСС, 3 января. Серия мощных взрывов прогремела в пятницу в ночные часы на подступах к международному аэропорту Багдада. Как сообщил телеканал Al Hadath, в его окрестностях расположены американские военные базы, по которым, судя по всему, были сделаны залпы из реактивных установок. По информации телеканала, ранения получили 12 иракских военнослужащих, находившихся на блокпосту на въезде в аэропорт, где разорвалась одна из ракет. Есть пострадавшие среди мирных граждан.

Одна из ракет упала на взлетно-посадочной полосе, что привело к закрытию воздушной гавани.

30 декабря шиитские бойцы выпустили четыре минометных снаряда по территории военной базы в Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются сейчас военнослужащие ВС США. Сведений о пострадавших не поступало. Обстрел последовал после налета ВВС США на базу группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим, который привел к гибели 25 шиитских ополченцев.

Представитель Пентагона сообщил, что авиаудары были нанесены по пяти объектам, включая склад с вооружением и командный пункт. По версии оборонного ведомства США, "Катаиб Хезболлах" ответственна за ракетный обстрел 27 декабря иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских.

"Катаиб Хезболлах" входит в состав шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби", которые сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.