На Ярославском шоссе у 18-летнего москвича угнали Rolls-Royce Ghost

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Неизвестный в ходе конфликта отобрал элитную машину Rolls-Royce Ghost у 18-летнего москвича на Ярославском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Вечером 1 января в полицию обратился менеджер коммерческой фирмы 2001 года рождения. "Он заявил, что в 20:00 напротив дома 142 по Ярославскому шоссе неизвестный в ходе конфликта завладел автомобилем Rolls-Royce Ghost, находившимся под его управлением, и на нем скрылся", - сообщили в главке.

Спустя час молодой человек решил отказаться от своего заявления, однако через еще три часа снова обратился по данному факту в полицию. Проводится проверка, материальный ущерб устанавливается.

На официальном сайте автодилера новые модели Rolls-Royce Ghost стоят 19 млн рублей.