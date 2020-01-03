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В Подмосковье в результате пожара в частном доме погибли двое детей

Всего в пожаре погибло четыре человека

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"В результате пожара погибли двое взрослых и двое детей", - сказал представитель ГУ МЧС. Площадь возгорания превысила 100 кв. метров. Частный жилой дом сгорел полностью.

Возгорание возникло утром в пятницу в деревне Борисовка Подольского городского округа.

В экстренных службах уточнили, что в доме, по словам соседей, проживала семья из пяти человек, одному взрослому удалось спастись.

Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются.

В новость были внесены изменения (12:12 мск) - добавлены подробности.

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