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AFP: в мэрии французского города произошла стрельба

Один человек ранен. Нападавший покончил с собой

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Неизвестный мужчина устроил в пятницу стрельбу в мэрии города Дрё, расположенного в 80 км к западу от Парижа. Об этом сообщило Agence France Presse со ссылкой на сведения, полученные из полицейских источников и прокуратуры города Шартр (административный центр департамента Эр и Луара).

Отмечается, что человек с охотничьим ружьем вошел в один из отделов мэрии в 10:00 по местному времени (12:00 мск). Он произвел один выстрел в сотрудника, ранив его. После этого нападавший покончил с собой.

По мнению прокурора Шартра Реми Кутена, причиной инцидента стал конфликт на бытовой почве. Согласно информации телеканала BFM, сотрудник мэрии был любовником жены стрелявшего.

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Франция
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