По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

КЕМЕРОВО, 3 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись, на которой сотрудники учреждения ФСИН избивают заключенных. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия")", - говорится в сообщении.

Личности сотрудников, принимавших участие в избиении, устанавливаются. Установлены личности пострадавших. Прокуратура Кемеровской области также инициировала проведение проверки по данному факту. Отмечается, что данный факт имел место в 2017 году в СИЗО-4.

Ранее в интернете было распространено видео, на котором сотрудники СИЗО выводят заключенных из камер, кричат на них и бьют по головам и спинам. В четверг в ГУФСИН России по Кемеровской области ТАСС сообщили, что по данному факту была проведена проверка, виновные в нарушении прав заключенных в кузбасском СИЗО были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.