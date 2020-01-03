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Один ребенок погиб в ДТП в Удмуртии

Еще восемь человек пострадали

ИЖЕВСК, 3 января. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на объездной дороге города Воткинска в Удмуртии. В результате аварии один ребенок погиб, еще 8 человек, среди которых четверо детей, пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе УГИБДД МВД по Удмуртии

"По предварительной информации, произошло столкновение в 12:45 (11:45 мск) на объездной дороге города Воткинска. Столкнулись легковые автомобили Peugeot и Hyundai, в результате погиб один ребенок, возраст которого два года, пострадали 8 человек. Среди пострадавших 4 ребенка. Один водитель от госпитализации отказался. В одном автомобиле находилось пять человек, в другом - четверо", - сказал собеседник.

Он также уточнил, что, по предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, водители были трезвыми. "Движение закрыто полностью не было, после проведения всех процессуальных действий его восстановили в полном объеме. Задержек с движением не было", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияУдмуртия
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