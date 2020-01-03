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Полиция Ростова-на-Дону проводит проверку по факту массовой драки врачей на корпоративе

Предполагается, что в драке участвовало порядка десяти человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 января. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту массовой драки врачей-хирургов на новогоднем корпоративном вечере в ресторане Ростова-на-Дону, сообщила в пятницу ТАСС дежурный сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области.

В местных СМИ и телеграмм-каналах ранее сообщалось, что в ночь на 28 декабря в ресторане "Каньон" Ростова-на-Дону произошла массовая драка с участием врачей - хирургов, которые находились здесь на предновогоднем корпоративном мероприятии.

По данным СМИ, в драке участвовало порядка 10 человек.

"Такой факт имел место, в ресторан выезжали сотрудники полиции, по факту драки проводится проверка", - сказала представитель ведомства. Она не смогла уточнить, задерживался ли кто-то полицией из участников драки. На данный момент ТАСС не располагает комментарием министерства здравоохранения Ростовской области

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