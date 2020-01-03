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В Пермском крае восемь человек пострадали в ДТП

Авария случилась на 172-м км автодороги Пермь - Березники

ТАСС, 3 января. ДТП произошло в Пермском крае, в результате инцидента пострадали восемь человек. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"Восемь человек пострадали, по госпитализации - уточняем, сколько сейчас в больницах", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по Пермскому краю, на 172-м км автодороги Пермь - Березники водитель 1974 года рождения, находясь за рулем автомобиля Lada Granta, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Toyota и Lada Largus.

Теги
РоссияПермский край
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