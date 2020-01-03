Хлопок газа произошел в жилом доме в Уфе

ТАСС, 3 января. Хлопок газа произошел в многоквартирном жилом доме в Уфе, пострадавших нет, открытое горение не зафиксировано. Об этом в пятницу сообщается на сайте управления гражданской защиты города.

"Сегодня около 16:30 (14:30 мск) поступило сообщение о том, что на пятом этаже жилого дома 6/1 по улице Парковая произошел хлопок газа, на кухне выбило стекла. На место были направлены экстренные службы города. Как выяснилось, хлопок произошел во время приготовления еды. Сотрудниками газовой службы проведен осмотр газового оборудования, установлена заглушка, утечек не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, открытого горения не было. Обстоятельства инцидента выясняются, сообщили в ведомстве.