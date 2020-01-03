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СМИ: акробат упал с 10-метровой высоты во время представления в Амстердаме

Инцидент произошел во время номера под названием "Небесные ангелы"

ГААГА, 3 января. /ТАСС/. Артист-акробат упал с 10-метровой высоты во время представления в театре "Карре" в Амстердаме. Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, инцидент произошел во время номера под названием "Небесные ангелы" с участием двух акробатов.

По словам очевидцев, после падения акробат лежал на полу без сознания. О его состоянии на данный момент ничего не сообщается.

Сразу после инцидента вся публика была выведена из зала, а выступление отменено.

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Нидерланды
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