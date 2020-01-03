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В Вологодской области в ДТП погибли два человека

Еще четверо пострадали

ТАСС, 3 января. Два человека погибли в пятницу при столкновении двух иномарок на 178-м км трассы "Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг" недалеко от деревни Полдарса в Вологодской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

"По предварительным данным, в результате лобового столкновения автомашин Nissan Qashqai и Kia Sorento погибли два человека и четыре человека получили травмы", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 15:15 мск. В результате ДТП погибли водитель Nissan 1995 года рождения и пассажирка Kia 1972 года рождения. Пострадавшие госпитализированы.

Теги
РоссияВологодская область
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