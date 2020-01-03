Произошедшее в Хабаровском крае землетрясение ощутили жители сахалинского Углегорска

ТАСС, 4 января. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в субботу восточнее города Советская Гавань Хабаровского края, его ощутили в сахалинском городе Углегорске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Сегодня в 07:46 по сахалинскому времени (23:46 мск пятницы) зарегистрировано землетрясение в 59 км восточнее города Советская Гавань, магнитуда сейсмособытия составила 4,1, глубина 9 км. Землетрясение ощутили жители города Углегорска. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до трех баллов. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Советскую Гавань и Углегорск разделяет Татарский пролив, расстояние между ними по прямой составляет примерно 130 км. Пресс-служба регионального главка МЧС уточняет, что звонков от жителей Сахалина на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало, тревога цунами не объявлялась. Оперативные группы администрации муниципалитета и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания на предмет возможных повреждений.