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При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли три человека

Детей среди них нет

СТАВРОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Три человека погибли в субботу во время пожара в частном доме в Советском городском округе на Ставрополье. Об этом сообщили в субботу в региональном главке МЧС.

"В Советском городском округе, село Горькая Балка, произошел пожар на территории частного домовладения в летней кухне на площади 15 кв. м. По прибытии первого подразделения обнаружено на месте пожара три трупа", - говорится в сообщении на сайте управления.

По данным ведомства, пожар произошел в 00:50 мск субботы, все погибшие - взрослые.

Теги
РоссияСтавропольский край
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