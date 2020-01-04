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Двое погибли на острове Кенгуру из-за пожаров

Их тела были найдены в автомобиле

ТАСС, 4 января. По меньшей мере два человека стали жертвами лесных пожаров на острове Кенгуру в южной части Австралии. Об этом в субботу сообщила газета The Sydney Morning Herald со ссылкой на полицию.

Тела погибших были найдены в автомобиле. В ближайшее время на место происшествия будет направлена бригада судебно-медицинских экспертов. В связи с происшедшим премьер-министр штата Южная Австралия напомнил его жителям о необходимости прислушиваться к предупреждениям. Он назвал текущую ситуацию на острове "очень опасной".

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Австралия
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