Двое погибли на острове Кенгуру из-за пожаров

ТАСС, 4 января. По меньшей мере два человека стали жертвами лесных пожаров на острове Кенгуру в южной части Австралии. Об этом в субботу сообщила газета The Sydney Morning Herald со ссылкой на полицию.

Тела погибших были найдены в автомобиле. В ближайшее время на место происшествия будет направлена бригада судебно-медицинских экспертов. В связи с происшедшим премьер-министр штата Южная Австралия напомнил его жителям о необходимости прислушиваться к предупреждениям. Он назвал текущую ситуацию на острове "очень опасной".