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Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

Правительство выделит $13,9 млн на аренду пожарных самолетов
Описание
© AP Photo/Rick Rycroft

ТАСС, 4 января. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что до трех тысяч военнослужащих резерва примут участие в тушении лесных пожаров на юго-востоке страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга, который транслировал телеканал ABC.

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Кроме того, правительство обязалось выделить 20 млн австралийских долларов ($13,9 млн) на аренду пожарных самолетов для борьбы со стихийным бедствием. "Наше сегодняшнее решение - обеспечить большее число человек на земле, больше самолетов в небе, больше судов в море и большее число грузовиков для поддержки затронутых [пожаром] регионов", - добавил Моррисон.

В свою очередь газета The Sydney Morning Herald в субботу информировала о том, что по меньшей мере два человека стали жертвами пожаров на острове Кенгуру (штат Южная Австралия). В связи с этим премьер-министр штата напомнил его жителям о необходимости прислушиваться к предупреждениям властей о ситуации со стихийным бедствием, которую он охарактеризовал как "очень опасную".

Сильные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров были уничтожены более 4 млн гектаров леса, в огне погибли как минимум 16 человек, еще 17 пропали без вести. Уничтожены более 1,3 тыс. жилых домов, порядка 2,5 тыс. административных и хозяйственных построек.

Теги
АвстралияМоррисон, Скотт
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