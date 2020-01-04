СМИ: в Канаде двух мужчин госпитализировали после драки на хоккейных клюшках

ОТТАВА, 4 января. /ТАСС/. Двое жителей города Ричмонд-Хилл (провинция Онтарио) попали в больницу после того, как устроили драку с применением хоккейных клюшек. Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел на улице в одном из спальных районов. Разнимать дерущихся пришлось прибывшим на место полицейским. После осмотра пострадавших полицейские вызвали мужчинам скорую помощь, которая увезла их в больницу с различными травмами.

В полиции уже сообщили, что им удалось определить зачинщика драки, которому позже будут предъявлены обвинения.