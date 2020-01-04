В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских

ТАСС, 4 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"3 января в 20:45 (16:45 мск) в полицию поступило сообщение о том, что у дома по улице Ленина происходит драка. На месте происшествия двое граждан, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершили нападение на полицейских и причинили им телесные повреждения, злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции", - сообщили в ведомстве, не уточнив тяжесть полученных полицейскими травм.

Задержанными оказались двое жителей Новосибирска в возрасте 22 и 26 лет, один из которых был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.