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Число жертв пожара в частном доме на Ставрополье возросло до четырех

Среди погибших один ребенок

СТАВРОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Пожарные обнаружили тело четвертого погибшего в субботу при пожаре в частном доме в Советском городском округе на Ставрополье. Им оказался ребенок, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"В 01:22 мск пожар локализован на площади 30 кв. м, в 01:30 мск [объявлена] ликвидация открытого горения, в 03:40 мск - полная ликвидация пожара. По уточненным данным, четыре человека погибли, из них один ребенок", - говорится на сайте управления.

Ранее в краевом управлении МЧС сообщили, что пожар произошел в субботу в селе Горькая Балка Советского городского округа на территории частного домовладения. Первые пожарные подразделения обнаружили на месте возгорания тела трех взрослых людей.

Причина пожара устанавливается. На месте возгорания работает дознаватель МЧС.

Теги
РоссияСтавропольский край
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