Число жертв пожара в частном доме на Ставрополье возросло до четырех

СТАВРОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Пожарные обнаружили тело четвертого погибшего в субботу при пожаре в частном доме в Советском городском округе на Ставрополье. Им оказался ребенок, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"В 01:22 мск пожар локализован на площади 30 кв. м, в 01:30 мск [объявлена] ликвидация открытого горения, в 03:40 мск - полная ликвидация пожара. По уточненным данным, четыре человека погибли, из них один ребенок", - говорится на сайте управления.

Ранее в краевом управлении МЧС сообщили, что пожар произошел в субботу в селе Горькая Балка Советского городского округа на территории частного домовладения. Первые пожарные подразделения обнаружили на месте возгорания тела трех взрослых людей.

Причина пожара устанавливается. На месте возгорания работает дознаватель МЧС.