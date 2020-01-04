Три человека погибли в ДТП в Калмыкии

ЭЛИСТА, 4 января. /ТАСС/. Три человека погибли и двое получили травмы в результате столкновения двух легковушек на трассе в Кетченеровском районе Калмыкии, сообщили в субботу в республиканском Главном управлении МЧС.

"3 января в 21:10 в Кетченеровском районе, на 222 км ФАД Р-22, произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого два человека травмированы, три человека погибли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на место автокатастрофы выезжали сотрудники Кетченеровского пожарно-спасательного гарнизона.

Полиция Калмыкии начала проверку по факту ДТП, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе МВД по республике. "По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и работники экстренных служб", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что жертвами ДТП стали трое жителей Элисты, а один из пострадавших - 38-летний гражданин Азербайджана. "По предварительной версии, 34-летний элистинец, управляя автомобилем Audi-30 выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mercedes под управлением 36-летнего жителя Республики Азербайджан", - добавили в пресс-службе.