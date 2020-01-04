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В Волгограде возбудили дело о разбое после нападения на женщину-таксиста

Ранее судимый мужчина пытался угнать автомобиль и нанес водителю несколько ножевых ранений в лицо

ВОЛГОГРАД, 4 января. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о разбое возбудили после нападения на женщину-водителя такси в Волгограде, подозреваемый арестован, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по области.

В полиции в пятницу сообщали, что 2 января 39-летний ранее судимый волгоградец, отказавшийся платить за проезд в такси, нанес несколько ножевых ранений в лицо женщине-водителю. Он пытался угнать машину, но не смог после вмешательства прохожих. Подозреваемый был задержан, а пострадавшая госпитализирована.

"Следователями возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ ("Разбой") и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что пострадавшая по-прежнему находится в областной больнице, ее состояние удовлетворительное.

Теги
РоссияВолгоградская область
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